ريال مدريد يؤمن الصدارة بفوز متأخر على نابولي





حقق ريال مدريد انتصارا متأخرا بنتيجة (4-2)، على حساب نابولي، مساء الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

سجل لريال مدريد كل من رودريجو، جود بيلينجهام، نيكو باز، وخوسيلو في الدقائق (11، 22، 84، و90+4)، بينما سجل لنابولي جيوفاني سيميوني وفرانك أنجويسا في الدقيقتين 9 و47.بهذا الانتصار أمن ريال مدريد تأهله إلى ثمن نهائي دوري الأبطال متصدرا، بعدما رفع رصيده إلى 15 نقطة، بينما تجمد رصيد نابولي عند 7 نقاط في الوصافة.بدأت المباراة بضغط من الضيوف، الذين نجحوا في التقدم بهدف مبكر في الدقيقة 9 بأقدام جيوفاني سيميوني، حيث بدأت الكرة من عند كفاراتسيخيليا الذي أرسل كرة عرضية من الطرف الأيسر ممرها دي لورينزو برأسه إلى سيميوني الذي سدد كرة تخطت خط المرمى.وسريعا نجح البرازيلي رودريجو جويس في تعديل النتيجة لريال مدريد، بعد دقيقتين فقط، إذ تلقى تمريرة من إبراهيم دياز على حدود المنطقة، وانطلق وصوب كرة صاروخية ببراعة سكنت شباك الحارس ميريت.

ومرر كارفاخال كرة من الطرف الأيسر، داخل المنطقة نحو رودريجو، الذي صوب كرة قوية مرت أعلى العارضة، في الدقيقة 14.

وأضاف بيلينجهام الهدف الثاني لريال مدريد في الدقيقة 22، حيث تلقى كرة طولية في عمق منطقة الجزاء من زميله ألابا ليسدد كرة رأسية عكس اتجاه الحارس داخل الشباك.وأضاف خوسيلو الهدف الرابع لريال مدريد في الدقيقة 90+4، حيث تلقى كرة عرضية داخل المنطقة من بيلينجهام، ليسجل في شباك الفريق الإيطالي.

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