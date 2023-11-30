رياضية

آرسنال يتفوق بسداسية نارية في دوري الأبطال

2023/11/30

حسم آرسنال تأهله إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، الأربعاء، بفوزه على ضيفه لنس 6-0، ضمن الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الثانية.

وأحرز أهداف المدفعجية كاي هافيرتز في الدقيقة 13، وجابرييل جيسوس (21)، وبوكايو ساكا (23)، وجابرييل مارتينيلي (37)، ومارتن أوديجارد (45+1)، وجورجينيو (88) من ركلة جزاء.

وارتفع رصيد الجانرز إلى 12 نقطة، بفارق 5 نقاط عن آيندهوفن، ليضمن التأهل متصدرًا للمجموعة، فيما بقي رصيد لنس 5 نقاط في المركز الثالث، ليفقد فرصة التأهل، فيما تذيل إشبيلية الترتيب بنقطتين فقط.

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