تأكد جاهزية نجم الأهلي لمواجهة يانج أفريكانز





تلقى الأهلي المصري خبرا سارا قبل السفر إلى تنزانيا، لخوض مباراة يانج أفريكانز التنزاني، المقررة السبت في الجولة الثانية لمرحلة المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وخاض الأهلي مرانه صباح اليوم الخميس تمهيدا للسفر إلى تنزانيا عصرا استعدادا لمواجهة يانج أفريكانز.

وشارك في المران كاملا اللاعب الجنوب أفريقي بيرسي تاو، جناح الفريق، الذي تأكدت جاهزيته لخوض لقاء يانج أفريكانز.وكان الأهلي افتقد جهود بيرسي تاو في مواجهة سموحة الأخيرة بالدوري المصري بسبب الإصابة.

ومن المقرر أن يعلن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي القائمة التي ستسافر إلى تنزانيا عقب المران.

وحقق الأهلي فوزا مهما على حساب ميدياما الغاني بنتيجة 3-0 في الجولة الأولى للمجموعة الرابعة بدوري أبطال أفريقيا.

ويتصدر الأهلي ترتيب المجموعة الرابعة بالتساوي مع شباب بلوزداد الجزائري الذي فاز بالجولة الأولى على حساب يانج أفريكانز بنتيجة 3-0.

كووورة