القوات المسلحة: هذه المعلومات غير صحيحة وتظل عبارة عن شائعات مصدرها غرف العدو والجناح السياسي للمليشيا





قال مكتب الناطق الرسمي للقوات المسلحة السودانية بأنه تلاحظ تداول عدد من المواقع الإخبارية والمصادر الصحفية لمعلومات ميدانية حول تحرير أو السيطرة علي مناطق ولم يتم توضيحها والإفصاح عنها بواسطة الناطق الرسمي للقوات المسلحة أو الحسابات الرسمية للقوات المسلحة بوسائط التواصل المختلفة.

مثل هذه المعلومات غير صحيحة وتظل عبارة عن شائعات مصدرها غرف العدو والجناح السياسي للمليشيا للتشويش علي المواطنين والرآي العام ضمن الحرب النفسية وجب الإنتباه لذلك وعدم الترويج لها.

مكتب الناطق الرسمي للقوات المسلحة السودانية

الخميس 30 نوفمبر 2023م