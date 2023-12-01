شاهد بالفيديو .. الفنان صلاح ولي يعلن توبته عن الغناء على يد شيخ الزين





أعلن الفنان الشاب صلاح ولي عن توبته عن الغناء، وظهر صلاح ولي مع الشيخ الزين الزين محمد أحمد في مشهد فيديو بدأ بتلاوة مباركة من الشيخ، ثم الإعلان الرسمي عن توبة الفنان.

وقال شيخ الزين بأن صلاح ولي قرر ترك الغناء والاتجاه في طريق القرآن والدعوة، ودعا له بالثبات. وبحسب رصد محررة “ كوش نيوز ” أخلى الفنان “التائب” صلاح ولي من جانبه مسؤوليته عن أي تداول لأغانيه وأعماله السابقة على الوسائل الإعلامية والفردية.

شاهد الفيديو:

نقلاً عن – “كوش نيوز”