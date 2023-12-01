الهلال السوداني يضرب الترجي بثلاثية في دوري الأبطال





تغلب الهلال السوداني على ضيفه الترجي التونسي بنتيجة (3-1) اليوم الجمعة، على ملعب بنجامين مكابا في دار السلام عاصمة تنزانيا، ضمن الجولة الثانية من المجموعة الثالثة بدوري أبطال أفريقيا.

سجل ثلاثية الهلال، كل من ياسين مرياح بالخطأ في مرماه بالدقيقة الثامنة، محمد عبد الرحمن من ركلة جزاء (15)، بيب عبده نيدياي (78).

في المقابل، سجل هدف الترجي الوحيد اللاعب كيبا سووي بالدقيقة 59.

بهذه النتيجة فرط الترجي التونسي في صدارة ترتيب المجموعة الثالثة، بعدما تجمد رصيده عند 3 نقاط ويتراجع للمركز الثالث، بينما الهلال عوض خسارته بالجولة الأولى وتحصل على 3 نقاط، ليتصدر المجموعة بفارق الأهداف عن بترو أتلتيكو الأنجولي.

وكان الترجي التونسي قد استهل مشواره بدور مجموعات دوري أبطال أفريقيا، بالفوز على النجم الساحلي (2-0)، بينما الهلال السوداني كان قد خسر أمام بترو أتلتيكو (0-1).

يذكر أن النجم الساحلي التونسي يستضيف بترو أتلتيكو، غدا السبت في تونس ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات، وفي حالة فوز فريق جوهرة الساحل، ستتساوى جميع فرق المجموعة ب3 نقاط.

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