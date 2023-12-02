تعادل مثير ينهي مواجهة الأهلي والشباب التنزاني في دوري الأبطال





تعادل الأهلي المصري مع مضيفه يانج أفريكانز التنزاني بنتيجة 1-1 مساء السبت ، على ملعب (بنجامين مكابا) في الجولة الثانية للمجموعة الرابعة ببطولة دوري أبطال أفريقيا.سجل الجنوب أفريقي بيرسي تاو هدف التقدم لصالح الأهلي في الدقيقة 86 من ضربة رأس ولكن يانج أفريكانز تعادل سريعا في الدقيقة 90+1 عن طريق الإيفواري بيكومي زوازوا .

ورفع الأهلي رصيده بقيادة مدربه السويسري مارسيل كولر إلى 4 نقاط في صدارة الترتيب وخلفه شباب بلوزداد الجزائري وميدياما الغاني برصيد 3 نقاط ثم يانج أفريكانز بقيادة مدربه الأرجنتيني ميجيل جاموندي برصيد نقطة واحدة.بدأت المباراة باستحواذ من يانج أفريكانز ومحاولات للاختراق من الأطراف ولكن بلا خطورة ، وأبعد الشناوي كرة عرضية قريبة بينما سدد كهربا كرة سهلة بعدما حاول مغالطة حارس الفريق التنزاني المتقدم من مرماه.

أنقذ الشناوي انفرادا من جانب كليمنت مزيزي ، ووجه إمام عاشور تصويبة سهلة في يد حارس يانج أفريكانز وأضاع حسين الشحات فرصة محققة بعد تمريرة عرضية من كهربا حولها الشحات فوق العارضة.

أرسل ستيفان عزيز لاعب يانج أفريكنز كرة عرضية بلا متابعة ، وضاعت محاولة خطيرة من جانب كليمنت مزيزي بتسديدة رائعة بجوار القائم بينما دفع يانج أفريكانز لاعبه نيكسون كيباباجي على حساب ليماليزا للإصابة.سنحت محاولة من طاهر أبعدها الدفاع بينما رد يانج أفريكانز بفرصة خطيرة أبعدها ياسر إبراهيم الذي غادر مصابا وشارك على حسابه خالد عبد الفتاح ثم أبعد محمد هاني فرصة لأصحاب الأرض وتعرض مساعد جاموندي مدرب يانج أفريكانز للطرد مع نهاية اللقاء بالتعادل.

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