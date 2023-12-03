تتوجه اليوم الي تونس بعثة فريق الهلال





تتوجه الي تونس صباح اليوم بعثة نادي الهلال لأداء مباراة الفريق في الجولة الثالثة من مجموعته لدوري ابطال افريقيا أمام النجم الساحلي التونسي يوم الجمعة المقبل، التاسعة بتوقيت السودان. ويترأس البعثة الفريق أول يحي محمد خير أمين مال النادي وعلم محمد نائبا له و26 لاعبا.

يشار إلى انه ضمن مجموعة الهلال فاز أمس بترو اتلتيكو الانغولي على مضيفه النجم الساحلي بهدفين دون مقابل في تونس وتصدر المجموعة ب 6 نقاط، وأصبح ترتيب المجموعة بعد نهاية الجولة الثانية: –

بترو الانغولي 6 نقاط

هلال السودان 3 نقاط

الترجي تونس 3 نقاط

النجم الساحلي بدون نقاط.

ويستضيف فريق الترجي بترو اتلتيكو على ملعب رادس ضمن الجولة الثالثة لمباريات المجموعة.

سونا