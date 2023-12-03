نيوكاسل يهزم مانشستر يونايتد بهدف في الدوري الانجليزي





تغلب نيوكاسل على ضيفه مانشستر يونايتد بهدف دون رد، مساء السبت، على ملعب سانت جيمس بارك، في الجولة 14 من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز.وسجل هدف نيوكاسل الوحيد، أنتوني جوردون في الدقيقة 55.ورفع نيوكاسل رصيده إلى 26 نقطة في المركز الخامس، بينما تجمد رصيد مانشستر يونايتد عند 24 نقطة في المركز السابع.

وشكل المان يونايتد الخطورة الأولى في الدقيقة 11، بتلقي جارناتشو، بينية من فيرنانديز داخل المنطقة، ليسدد كرة أرضية تصدى لها الحارس بوب.

وكاد نيوكاسل أن يفتتح التسجيل في الدقيقة 17، بعدما مرر جويلينتون الكرة إلى ألميرون داخل المنطقة، ليسدد الأخير، كرة أرضية تألق أونانا في التصدي لها.وعاد الأمل للمان يونايتد في الدقيقة 89 بتسجيل هدف التعادل، قبل إلغاء الهدف بداعي التسلل على ماجواير، لينتهي اللقاء بفوز نيوكاسل 1-0.

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