بدون نقاط في أبطال افريقيا.. الوداد يواصل ترنحه بالسقوط في قبضة أسيك





فشل الوداد البيضاوي المغربي في الخروج من أزمة النتائج، التي لازمته منذ نهائى الدوري الإفريقي أمام صن داونز، حيث خسر مجددا للمرة الثانية تواليا في دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا، أمام مضيفه أسيك أبيدجان الإيفواري (1-0)، السبت. ولم يستطع الوداد فرض سيطرته على مضيفه، الذي كان الطرف الأفضل في المباراة.

ونجح أسيك أبيدجان في تسجيل هدف اللقاء الوحيد، في الدقيقة 72 بواسطة سانكارا كاراموكو، الذي استغل هفوة دفاعية ليستلم الكرة أمام المرمى الفارغ، ويسدد من مسافة قريبة في الشباك.

وأخفق الوداد في العودة إلى المباراة، ليخسر مجددا بعد هزيمته في الجولة الأولى على أرضه بذات النتيجة، أمام جالاكسي البوتسواني.

وظل الفريق البيضاوي بلا رصيد في المركز الأخير بالمجموعة الثانية، بينما تقدم أسيك ميموزا إلى المركز الأول ب4 نقاط، بفارق الأهداف عن جالاكسي الوصيف، بينما يأتي سيمبا التنزاني بنقطتين في المركز الثالث.

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