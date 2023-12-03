قرعة اليورو: إيطاليا في مجموعة الموت.. وصدام بين فرنسا وهولندا





أسفرت قرعة كأس الأمم الأوروبية (يورو 2024)، التي أجريت مساء اليوم السبت، عن وقوع منتخب إيطاليا في مجموعة الموت.

وأوقعت قرعة دور المجموعات، منتخب إيطاليا في المجموعة الثانية بجوار إسبانيا وكرواتيا وألبانيا.

أما منتخب ألمانيا (البلد المضيف) وقع في المجموعة الأولى بجوار اسكتلندا والمجر وسويسرا.وضمت المجموعة الثالثة، منتخبات إنجلترا والدنمارك وصربيا وسلوفينيا.

وجاء منتخب فرنسا في المجموعة الرابعة بجوار هولندا والنمسا والفائز من ملحق المسار الأول.وأوقعت القرعة، منتخب بلجيكا في مجموعة سهلة بجوار سلوفاكيا ورومانيا والفائز من ملحق المسار الثاني.

وضمت المجموعة السادسة، منتخب البرتغال رفقة تركيا والتشيك والفائز من ملحق المسار الثالث.

وتستضيف ألمانيا، البطولة القارية للمرة الثانية في تاريخها، بعد نسخة 1988 التي فازت هولندا بلقبها.

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