باريس يقلل من أهمية بقاء مبابي





قلل أحد المسئولين في إدارة باريس سان جيرمان، من أهمية بقاء النجم الفرنسي كيليان مبابي، في حديقة الأمراء.وينتهي عقد مبابي مع باريس في الصيف المقبل، وذكرت العديد من التقارير بأن اللاعب يخطط للانتقال إلى ريال مدريد.

وقال مارك أرمسترونج مدير الإيرادات في سان جيرمان “من الواضح أن مبابي لاعب عظيم ومهم من وجهة نظر رياضية، لكن تجاريا نحن أكبر من أي لاعب”.وأضاف أرمسترونج في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية “الأمر يتعلق بالعلامة التجارية، وما نصنعه في باريس سان جيرمان”.

ونوه “نعلم أنه سيكون لدينا دائما فريق تنافسي، وستكون هناك دائما استثمارات داخل وخارج الملعب لمواصلة التطور، لذا فإن كل شيء لا يدور حول كيليان مبابي في باريس”.

سونا