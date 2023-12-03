توتنهام يخطف تعادلاً درامياً من أنياب مانشستر سيتي





عاد توتنهام هوتسبير من ملعب الاتحاد، بتعادل درامي (3-3) أمام مضيفه مانشستر سيتي، مساء الأحد، ضمن مباريات الجولة 14 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

سجل ثلاثية السيتي هيونج مين سون بالخطأ في مرماه (9) وفيل فودين (31) وجاك جريليش (81)، بينما سجل ثلاثية السبيرز سون (6) وجيوفاني لو سيلسو (69) وديان كولوسيفسكي (90).

بتلك النتيجة رفع مانشستر سيتي رصيده إلى 30 نقطة في المركز الثالث، كما صار رصيد توتنهام 27 نقطة في المركز الخامس.

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