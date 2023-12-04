شاهد بالصور.. «عايز فيلا وعربية».. شاب يهدد بالقفز من أعلى برج اتصالات في أسوان





هدد شاب بإنهاء حياته من أعلى برج اتصالات في منطقة الشيخ هارون بمدينة أسوان. وانتقلت قوة من الشرطة وقوات الحماية المدنية والإسعاف إلى موقع البلاغ وتم فرض كردون حول المكان.

وتبين أن الشاب يدعى «محمد. ر»، 16 عاما، هدد بإنهاء حياته لتحقيق مطالبه، المتمثلة في «سيارة وفيلا». وتدخلت قوات الحماية المدنية لإنقاذ الشاب وإقناعه بالنزول عن البرج، لكنه رفض وأصر على موقفه.

واستعانت الحماية المدنية ببالون عملاق أسفل البرج، وحاول فريق آخر إقناعه طوال 3 ساعات للنزول. وأمام محاولات إقناعه استجاب الشاب بالنزول من أعلى البرج وتم اصطحابه إلى قسم الشرطة. تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.

المصري اليوم