القيادة العامة تحمل المتمردين حرق بعض مرافق مصفاة الخرطوم

بعد أن فشلت في تحقيق أهدافها الانقلابية بالإستيلاء على السلطة في صبيحة ١٥ أبريل ٢٠٢٣م وتحويل البلاد إلى ملكية خاصة، تسببت المليشيا المتمردة اليوم بحدوث حريق ببعض مرافق مصفاة الخرطوم بالجيلي نتيجة لاقدامها على تدمير وحدات التحكم بالمصفاة ، ومن ثم المبادرة باصدار بيان لن ينطلي على فطنة شعبنا في محاولة لإلصاق جريمتها النكراء بالقوات المسلحة السودانية التي يمنعها ولاءها الوطني وعقيدتها الراسخة من الاقدام على مثل هذا السلوك البربري وتدمير مقدراتنا الوطنية.