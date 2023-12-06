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القيادة العامة تحمل المتمردين حرق بعض مرافق مصفاة الخرطوم
أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة تعميما صحفيا اليوم حملت فيه مليشيا الدعم السريع حرق بعض مرافق مصفاة الخرطوم بالجيلي نتيجة لاقدامها على تدمير وحدات التحكم بالمصفاة ودعت المجتمع الدولي والإقليمي بالإسراع بتصنيفها منظمة إرهابية وفيما يلي تورد سونا نص التعميم الصحفي:
بعد أن فشلت في تحقيق أهدافها الانقلابية بالإستيلاء على السلطة في صبيحة ١٥ أبريل ٢٠٢٣م وتحويل البلاد إلى ملكية خاصة، تسببت المليشيا المتمردة اليوم بحدوث حريق ببعض مرافق مصفاة الخرطوم بالجيلي نتيجة لاقدامها على تدمير وحدات التحكم بالمصفاة ، ومن ثم المبادرة باصدار بيان لن ينطلي على فطنة شعبنا في محاولة لإلصاق جريمتها النكراء بالقوات المسلحة السودانية التي يمنعها ولاءها الوطني وعقيدتها الراسخة من الاقدام على مثل هذا السلوك البربري وتدمير مقدراتنا الوطنية.
تحمل القوات المسلحة السودانية مليشيا الدعم السريع الإرهابية ومرتزقتها الذين جلبتهم من خارج البلاد كامل تبعات هذه الجريمة الكبرى وكل ما يترتب عليها من أضرار تلحق بالمنشأة وسكان المنطقة حولها، لاسيما وهي كانت قد حرصت على احتلال المصفاة منذ أول يوم لتمردها المشؤوم وتدعو المجتمع الدولي والإقليمي بالإسراع بتصنيفها منظمة إرهابية.
سونا
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