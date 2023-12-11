الشراكة السرية بين مليشيا الابادة الجماعية ومنظمة الصليب الأحمر الدولية





في ديسمبر 2021 وقعت مليشيا الدعم السريع مذكرة شراكة مع منظمة الصليب الأحمر الدولية بهدف منح المليشيا الشرعية الدولية كقوة نظامية وتصبح جيش موازي للقوات المسلحة السودانية ملتزم بالقانون والمواثيق الدولية.

لكن خابت آمال المنظمة الدولية إذ نفذت المليشيا أبشع الانتهاكات و التجاوزات الجسيمة لحقوق الإنسان ضد المدنيين في السودان بالقتل والاغتصاب و السلب والنهب و الإبادة الجماعية على الاساس العرقي على عكس مباديء القانون الدولي الانساني و معاهدات جنيف.

منظمة الصليب الأحمر الدولية رغم حيادها المعلن للعالم لم تعلن حتى الآن ، موقف تلك الشراكة مع المليشيا بعد هذه الانتهاكات والتجاوزات ، و ادارة المنظمات في وزارة الخارجية التى يسيطر عليها منسوبي الحرية والتغيير المجلس المركزي ساهموا ما جعل المنظمة الدولية تعزز شراكتها مع المليشيا في توزيع الأسلحة و الذخائر التى كان آخرها نقل الأدوية للمليشيا بسيارات مرت تحت أعين الفرقة الاولى مشاه في مدني ، و أخرى بتنسيق من والي الجزيرة السابق شخصيا مع صهره في الدعم السريع (ابو عاقلة كيكل) وزعت على نقاط التفتيش في العاصمة الخرطوم ، و ليس مستغربا قيام الصليب الأحمر بذلك إذ طالته الاتهامات رسميا في اليمن بالتورط في تهريب الأسلحة لمليشيات الحوثي عبر مطار صنعاء الدولي ديسمبر (2021) في نفس الشهر الذي وقعت خلاله اتفاق الشراكة مع مليشيا الجنجويد في الخرطوم .

تقرير : البوابة الإخبارية