بالصور.. مباحث الجزيرة تضبط كمية من المسروقات والمنهوبات من الخرطوم ومدير شرطة الولاية يقف على الإنجاز

أكد اللواء شرطة فضل عبده فضل، مدير شرطة ولاية الجزيرة جاهزية قوة المباحث لاسترداد وضبط المسروقات والمنهوبات من ولاية الخرطوم. مبيناً بأن شرطة الولاية تعمل بتنسيق وتعاون كبير مع القوات المسلحة وجهاز المخابرات لسد كافة الثغرات، مشيدا بجهود مباحث الولاية والمباحث المركزية في ضبط واسترداد كميات كبيرة من المسروقات والمنهوبات وضبط الجناة.

جاء ذلك لدى مخاطبته ظهر اليوم قوة المباحث المركزية ومباحث الولاية ووقوفه ميدانيا على الإنجازات التي حققتها المباحث بحضور مدير دائرة الجنايات ومدير إدارة المباحث بالولاية.

*وتفيد متابعات المكتب الصحفي للشرطة* بان مباحث شرطة ولاية الجزيرة تمكنت من تسديد بلاغ تحت المادة 174 لصالح شركة العاديات واستردت المسروقات من محلية ربك وهي عبارة عن 1500 بطارية سيارات مختلفه و20 كرتونه طابعات و20 كرتونة جونسون، واوقفت عددا من المتهمين، وتمكنت ايضا من ضبطت كمية كبيرة لاسبيرات التشليع من السيارات المسروقة.

وفي سياق متصل تمكنت المباحث المركزية من ضبط كميات كبيرة من مستحضرات التجميل المهربة وغير المصرح بها وجدت داخل مخزن بوسط مدينة ودمدني والقت القبض علي المتهم ،يذكر بان المباحث اتخذت مايلزم من اجراءات قانونية حيال المعروضات والمتهمين بدائرة الاختصاص.

المكتب الصحفي لشرطة السودان