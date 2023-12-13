روسيا تعليقا على زيارة زيلينسكي لأمريكا: الجميع سئموا منه

علق السفير الروسي لدى الولايات المتحدة الأمريكية، أناتولي أنتونوف، اليوم الأربعاء، على زيارة الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، إلى واشنطن.

وقال المسئول الروسي إن الجميع سئموا من “المتسول من كييف”، علي حد وصفه، ولم يتمكن من إقناع الأمريكيين بفكرة أن أوكرانيا أكثر أهمية من أمن الولايات المتحدة ذاتها.

وقال أنتونوف: “تبين أن رحلة زيلينسكي، كانت فارغة ولم يكن من الممكن إقناع الأمريكيين بفكرة أن أوكرانيا، أكثر أهمية من أمن الولايات المتحدة. لقد سئم الجميع من المتسولين من كييف”.

وأشار إلى أن الخطوات الجديدة المناهضة لروسيا، بما فيها العقوبات والدفعة التالية من الأسلحة ليست أكثر من محاولة لإضفاء وجه جيد على لعبة سيئة.

صدى البلد