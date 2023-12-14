بيان من “شرطة السودان” بخصوص مقطع فيديو يظهر فيه أشخاص يرتدون زي الشرطة





وزارة الداخلية .. رئاسة قوات الشرطة

الادارة العامة للاعلام والعلاقات العامة الناطق الرسمي باسم قوات الشرطة

بيان صحفي

نشرت مليشيا الدعم السريع المتمردة مقطع فيديو يظهر فيه أشخاص يرتدون زي الشرطة ويدعون أنهم يمثلون الشرطة الاتحادية وذلك خلال مؤتمر صحفي .

نؤكد بأن هذه المجموعة لا صلة لها بقوات الشرطة وأن الشرطة تصدر بياناتها الرسمية عبر الناطق الرسمي المعين لذلك وبالتالي ندعو المواطنين للابتعاد عن متابعة هذه الشائعات والتي قصد بها زعزعة ثقة المواطنين في الشرطة.

نؤكد بأن قوات الشرطة بحمد الله وتوفيقه تقدم خدماتها في كافة ولايات السودان عدا المناطق المتأثرة بالنزاعات المتواجدة بها تلك المجموعات المتمردة، فمنذ فترة ليست بالقصيرة تمت استعادة أنظمة وآليات تقديم الخدمات للمواطنين في أعمال السجل المدني و الجوازات والمعاملات المرورية بالإضافة لاستمرارها في القيام بمهامها ووظائفها المتعددة في منع الجريمة وكشفها وتقديم المجرمين للعدالة خاصة بعد استعادة سجلات المجرمين.

ختاما نهيب بمواطنينا الكرام عدم التعامل أو الإصغاء لهذه المليشيات التي لا تتمتع بأي شرعية ونؤكد انتشار قواتنا وممارستها لكافة أعمالها واستعدادها التام لتوفير كافة خدماتها للمواطنين حيث أن لدى قوات الشرطة خطط طموحة لتقديم خدماتها بكافة مواقع تواجد المواطنين.

ستتخذ الشرطة الإجراءات القانونية تجاه هؤلاء الأشخاص الذين ينتحلون صفة الشرطة وكل من يسعى لزعزعة أمن وسلامة الوطن والمواطنين.

والله من وراء القصد