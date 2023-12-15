وكيل وزارة الزراعة الاتحادي يبشر بإنتاج 10 مليون طن من الحبوب





أكد د. صلاح الدين شريف طمبل وكيل وزارة الزراعة والغابات الاتحادي ان المؤشرات تبشر بإنتاج 10 مليون طن من الحبوب الغذائية للموسم الصيفي مقارنة بإنتاج 8 مليون طن في الموسم السابق لافتاٰ إلى ان حجم الاستهلاك المحلي يبلغ 5 مليون طن .

وأوضح لسيادته في تصريح لسونا أن ملامح الخطة التأشيرية للموسم الزراعي 2023-2024م بدأت بتكوين لجنة الطوارئ بغرض إنجاح الموسم الذي أتى في ظل الاضطرابات الأمنية الناجمة عن الحرب التي أثرت على عدد من ولايات السودان خاصة الخرطوم وكردفان ودارفور. مؤكدا أن الخطة التأشيرية كانت تهدف لزراعة 60 مليون فدان في القطاعين المطري والمروي إلا أنها تقلصت إلى 47 مليون فدان وماتم زراعته فعليا حوالي 37 مليون فدان في كل الولايات عدا الولايات المضطربة السالفة الذكر.

وأشار إلى التحديات التي جابهت الموسم ومن ضمنها التقارير الواردة من منظمات الإرصاد الجوي التي أشارت لتدني الأمطار الى دون المتوسط وتم تلافي المشكلة باللجوء إلى إستخدام التقانات المحسنة من الحبوب سريعة النضج ومقاومة للجفاف بالإضافة إلى تقانات حصاد المياه في القطاعين المطري والمروي، مشيدا بالجهود المبذولة من قبل منظمة الفاو بتقديم حوالي 980 مليون طن من التقاوي المحسنة زرعت في 20 مليون فدان من جملة ال (37) مليون فدان.

كما أشار الى جهود ادارة وقاية النباتات في القضاء على الآفات مثمنا دورهم الفعلى في هذا الشأن.

وأضاف أن الفائض من العام السابق 3 مليون طن.وفند طمبل التوقعات التي أشارت إلى حدوث مجاعة بالقول أن الاشكالية تمثلت في صعوبة توصيل الغذاء إلى المناطق المتأثرة بالحرب وليس في الغذاء نافياٰ وجود مجاعة.

كما استعرض طمبل مشاكل المشاريع الممولة أجنبيا كمنظمة إيفاد بسبب التحاويل والاجراءات الفنية وتم تكوين لجنة طوارئ لحلحلة المعضلات وتواصلت عبر (الزوم كونفرس) وتم رفع التقارير لمقر ايفاد بالقاهرة وتم تجاوز المحنة عبر التنسيق مع الجهات ذات الصلة بالتمويل وتظل الاشكالية قائمة في الولايات المتأثرة بالحرب .

في ذات الإطار أكد طمبل الإهتمام بمشاريع الشباب الممولة عبر بنك التنمية الإفريقي الذي واجهته ذات الاشكالات وحاليآ يتم رفع التقارير المالية الخاصة بالدخول في (2) Phase (المرحلة الثانية) للمشروع عقب نجاح المرحلة الأولى، وقال ان مشروع تمكين الشباب يشمل ولاية سنار، معربآ عن تفاؤله بالنجاح لما تتمتع به الولاية من تنوع في الاراضي الزراعية والغابية والثروة الحيوانية.

كما بشر سيادته بمخرجات المؤتمر الذي تم إنعقاده بولاية القضارف بحضور ولاة الولايات والوزراء الإتحاديين حيث نوقشت خلاله عدد من الأجندات خاصة مايصب في الجانب الزراعي وابرز المخرجات أيلولة مشاريع النيل الأزرق والنيل الأبيض لوزارة الزراعة الإتحادية بدلا عن الولايات وذلك لما تتمتع به الإتحادية من فرص في خلق الاتصالات الخارجية والاتفاقيات والشراكات العالمية.