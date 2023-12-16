محمد بن زايد ينعي الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت

نعى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” ببالغ الحزن والأسى أخاه صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة الذي وافته المنية..

وقد أمر صاحب السمو رئيس الدولة بإعلان الحداد لمدة 3 أيام اعتباراً من اليوم، وتنكيس الأعلام خلالها على جميع الدوائر الرسمية داخل الدولة والسفارات والبعثات الدبلوماسية لدولة الإمارات في الخارج.