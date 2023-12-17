بالصور.. المباحث المركزية بولاية البحر الاحمر تتمكن من ضبط شبكة اجرامية (9) طويلة تخصصت في نهب وسرقة أموال ومجوهرات المواطنين

وتفيد متابعات (المكتب الصحفي للشرطة) ان ادارة المباحث المركزية بولاية البحرالاحمر وفي اطار خطتها المنعية الخاصة بوضع التدابير اللازمة للحد من حوادث النهب بالولاية بوسط مدينة بورتسودان تم وضع خطة للعمل الميداني بجمع المعلومات وتكثيف عمل البحثي والمعلوماتي الخاص بمعتادي اعمال النهب والسرقة بجانب رصد اماكن تمركزهم حيث تم تشكيل تيم ميداني متخصص تحت اشراف مباشر لمدير دائرة التحقيقات الجنائية وقيادة مدير ادارة المباحث المركزية بولاية البحرالاحمر وبموجب ذلك تم القبض علي جميع المتهمين واسترداد المنهوبات والمسروقات التي وردت لادارة المباحث المركزية بولاية البحرالاحمر حيث تم استرداد مبلغ (مليون) جنيه اضافة الي مبلغ (80) الف جنيه مصري بحوزة (2) من المتهمين في بلاغ تحت المادة(174) من القانون الجنائي بالقسم الاوسط وضبط الموتر المستخدم في السرقة ، كما تمكن التيم ايضا من استعادة مبلغ(700) دولار و(850) يورو بجانب هاتف سامسونج وضبط المتهمين و الموتر المستخدم في السرقة مدون بشأنهم بلاغ بقسم شرطة حي المطار تحت المادة(174) من القانون الجنائي كما تمكن التيم من استعادة مبلغ مالي عبارة عن مبلغ (23000) دولار والقبض علي المتهمين والموتر المستخدم في عملية النهب.