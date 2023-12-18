الداخلية تنفي تورط ضباط في منح أرقام وطنية وجوازات بصورة غير قانونية

ورد في موقع الموجز الإخباري بأن ضباطاً من الشرطة قد تورطوا في منح أرقام وطنية وجوازات بصورة غير قانونية.

عليه تؤكد رئاسة قوات الشرطة أن الخبر عارٍ تماماً عن الصحة وأنه لم يرد ما يفيد بهذا المعنى.

هذا وستتخذ رئاسة قوات الشرطة الإجراءات القانونية اللازمة.

المكتب الصحفي لشرطة السودان