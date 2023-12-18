القوات المسلحة تؤكد استقرار الاوضاع بولاية الجزيرة





أكد الناطق الرسمي بإسم القوات المسلحة العميد الركن نبيل عبد الله استقرار الأوضاع بولاية الجزيرة وطمأن المواطنين بأن الأوضاع في مدينة مدني مستقرة وفيما يلى تنشر “سونا ” موجز الموقف:

القيادة العامة للقوات المسلحة

الاحد ١٧ ديسمبر ٢٠٢٣م

موجز الموقف اليوم إفادة العميد ركن نبيل عبدالله الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة

– قامت مليشيا آل دقلو الإرهابية بإستهداف قرى أبوقوته وشرق الجزيرة ومحاولة إستهداف مدينة مدني وهي مناطق ليس بها أي أهداف عسكرية مما يؤكد أنها تشن هذه الحرب على المواطن السوداني.

– في الوقت الذي ترفع فيه مليشيا آل دقلو الإرهابية شعارات كذوبة تتضمن الديمقراطية ومحاربة دولة ٥٦ وغيرها من شعارات تشن هذه الحرب على المواطن السوداني في مسكنه ومأمنه وممتلكاته ونفسه قتلا وترويعا ونهبا للممتلكات الخاصة والعامة.

– مليشيا آل دقلو الإرهابية ضمت بين صفوفها وجندت جميع أصناف المجرمين والمرتزقة الذين أطلقت لهم العنان لممارسة السلب والنهب للممتلكات العامة والخاصة .

– نؤكد على إستقرار الأوضاع الأمنية بولاية الجزيرة وندعوا شعبنا لعدم مغادرة منازلهم وعدم الإلتفات للشائعات والأقلام المأجورة التي تدعو لتثبيط الهمم وإثارة الهلع بين الناس .

– مليشيا آل دقلو الإرهابية تقوم بمهاجمة القرى التي ليس بها أهدافا عسكرية لنهب ممتلكات مواطنيها.

– نطمئن مواطنينا بأن الأوضاع في مدينة ود مدني مستقرة وستبذل القوات المسلحة والشرطة وقوات جهاز المخابرات العامة والمتطوعين والمستنفرين الغالي والنفيس وستتضافر جهودهم في أداء الواجب الوطني المقدس لإستدامة هذا الاستقرار والحفاظ عليه تسندها جهود المخلصين من أبناء البلد من جميع فئات الشعب السوداني حتى القضاء على آخر متمرد وخائن وعميل بإذن الله.

– ندعو شعبنا لليقظة وتفويت الفرصة على المتعاونين مع المتمردين من اللصوص والعملاء والأقلام المأجورة التي تنشط لتثبيط الهمم وبث الشائعات على وسائل التواصل الإجتماعي التي من شأنها ترويع المواطنين ليتركوا منازلهم وممتلكاتهم فريسة سهلة للمتمردين وأعوانهم معتادي الإجرام.