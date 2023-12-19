والي الخرطوم يقف على البداية المبكرة للزراعة في الموسم الشتوي





وقف والي الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان حمزة اليوم على مزروعات الموسم الشتوي بالريف الشمالي كرري بعد أن قامت حكومة الولاية بتوفير طلمبات ري جديدة وتوفير الوقود، مما أسهم في ري كل المساحة الزراعية المستهدفة للعروة الشتوية مبكرا في جمعية السروراب الزراعية بمساحة ٥٠٠ فدان.

و تعهد الوالي٬ خلال الزيارة التي رافقه فيها مدير عام وزارة الزراعة والثروة الحيوانية والري دكتور سرالختم فضل المولي ومدير عام الاستثمار إيهاب هاشم إسماعيل٬ تعهد بتوفير اي التزامات تدفع الانتاج وناشد كل المواطنين بمزوالة أعمالهم وحياتهم الطبيعية في المناطق الآمنة ورغم الحرب غير ان المزارعين أكدوا قدرتهم على قهر الصعاب والمواصلة في الانتاج.

كما تعهد الوالي بحل مشكلات مياه الشرب وادخال تأهيل مستشفى السروراب ضمن خطة الطوارئ الصحية، كما وجه بتنظيم حركة التجارة بشارع الوادي وشارع النيل الغربي العابر للريف الشمالي وازالة كل المخالفات الموجودة في الشارع.

في السياق وقف والي الخرطوم ومرافقوه على تجربة رائدة في الاستثمار الزراعي نفذها مواطن من جنسية سورية بشراكة وطنية باستخدام الري المحوري في زراعة البرسيم والبطاطس والقمح في مساحة ٢٨٠ فدان بعد أن حقق انتاجية عالية في المواسم الماضية.