شاهد بالفيديو.. برنس الكرة السودانية يهاجم مدرب الهلال فلوران ويحمله مسؤولية التعادل المخيب أمام النجم الساحلي





هاجم لاعب الهلال والمريخ السابق هيثم مصطفى مدرب الهلال فلوران وذلك بعد التعادل المخيب للأزرق أمام ضيفه النجم الساحلي التونسي في الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد فشل الهلال في المحافظة على تقدمه بهدف, ليقبل هدف قاتل في الوقت بدل الضائع من الشوط الثاني.

وحمل اللاعب الملقب بالبرنس خلال تحليله لمجريات المباراة من داخل أستوديوهات (بي ان سبورت) المدرب فلوران مسؤولية التعادل بسبب تبديلاته الخاطئة والتي كان أبرزها خروج اللاعب المتألق أبو عاقلة عبد الله.

ياسين الشيخ _ الخرطوم

النيلين