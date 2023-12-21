أقصر نهار وأطول ليل.. سكان قطر على موعد مع الانقلاب الشتوي





أعلنت دار التقويم القطري أن يوم غدٍ الجمعة هو موعد الانقلاب الشتوي، وفيه يكون أقصر نهار وأطول ليل على مدار العام عند سكان النصف الشمالي من الكرة الأرضية،

بينما يكون الوضع معاكس عند سكان النصف الجنوبي، وتتعامد الشمس على مدار الجدي (23.5 درجة جنوبًا) في هذا اليوم، وتشرق الشمس من أقصى نقطة من الجنوب الشرقي.

و أعلنت دار التقويم القطري أن الشمس ستتعامد تماما على مدار الجدي في نصف الكرة الجنوبي (23.5 درجة جنوبا) صباح يوم الجمعة المقبل 9 من شهر جمادى الآخرة 1445هـ، الموافق 22 من شهر ديسمبر 2023م، وذلك عند الساعة 6:24 صباحا بتوقيت الدوحة المحلي.

وقال الدكتور بشير مرزوق الخبير الفلكي بدار التقويم القطري إن هذا اليوم سيكون أقصر نهار تقريبا على جميع سكان النصف الشمالي من الكرة الأرضية بمن فيهم سكان دولة قطر حيث ستحدث ظاهرة الانقلاب الشتوي عند سكان النصف الشمالي من الكرة الأرضية، بينما سيكون الوضع معاكسا عند سكان النصف الجنوبي من الكرة الأرضية، حيث ستحدث عندهم ظاهرة الانقلاب الصيفي في ذات اليوم.

الشرق القطرية