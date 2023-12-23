الجيش السوداني: الدعم السريع يدمر مصفاة الجيلي





تصريح صحفي من مكتب الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة السودانية: استمرارا لنهجها في تدمير مقدرات البلاد وتخريبها الممنهج للمنشئآت الحيوية، استهدفت مليشيا آل دقلو الإرهابية للمرة الثانية خلال هذا الشهر مصفاة الخرطوم بالجيلي ، حيث أقدمت اليوم على تدمير ماتبقى من المصفاة و المستودعات الملحقة بها.

تدين القوات المسلحة بأشد العبارات هذا المسلك الإجرامي الذي يبرهن على أن هذه المليشيا إنما تشن حربها على الشعب السوداني ومقدراته الوطنية، ويؤكد على ضرورة تصنيفها كمنظمة إرهابية من قبل المنظمات الدولية والإقليمية.

يذكر أن مليشيا آل دقلوا كانت قد قامت بتدمير جزئي لبعض مرافق المصفاة بتاريخ ٦ ديسمبر ٢٠٢٣م.