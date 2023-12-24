السعودية تعلن البدء في توطين مهن المبيعات والمشتريات وإدارة المشاريع





بدأ (الأحد) سريان توطين مهن المبيعات، والمشتريات، وإدارة المشاريع، وذلك بعد انتهاء فترة السماح المحددة لها مُسبقاً من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

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توطين مهن المشتريات بنسبة 50% وإدارة المشاريع بـ 35%

وقالت الوزارة إن توطين هذه المهن يأتي استمرارًا لجهودها الرامية لتوفير بيئة عمل محفزة ومنتجة ومستقرة للمواطنين والمواطنات، ورفع مستوى مشاركتهم في سوق العمل، وتعزيز مساهمتهم في المنظومة الاقتصادية.

وأوضحت أن توطين مهن المبيعات يتم بنسبة 15%، ومن أبرز المهن: مدير مبيعات، ومدير مبيعات تجزئة، وأخصائي مبيعات، ومدير مبيعات جملة، وأخصائي مبيعات أجهزة تقنية المعلومات والاتصالات، ومندوب مبيعات.

وأبانت أن توطين مهن المشتريات بنسبة 50%، ومن أبرز المهن التي يشملها: مدير مشتريات، ومندوب مشتريات، ومدير عقود، وأخصائي مناقصات، وأخصائي مشتريات، مبينة أن توطين مهن إدارة المشاريع بالمرحلة الأولى يتم بنسبة 35%، وشمل مهن: مدير إدارة مشاريع، وأخصائي إدارة مشاريع، ومدير مشاريع، وأخصائي مكتب إدارة المشاريع، ومدير مشروع الاتصالات، ومدير مشروع لخدمات الأعمال.

وأكدت الوزارة أنها ستقدم حزمة من المحفزات والدعم لمساندة منشآت القطاع الخاص ومساعدتها على توظيف السعوديين، وذلك من خلال دعم الاستقطاب والبحث عن العاملين المناسبين، ودعم التدريب والتأهيل، والتوظيف والاستمرار الوظيفي، إضافة إلى أولوية الاستفادة من كافة برامج دعم التوطين المتاحة لدى المنظومة، وبرامج الدعم من خلال صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”.

وأصدرت الوزارة، دليلًا إرشاديًا يوضح تفاصيل قرارات توطين المهن وآلية تنفيذها؛ مشددةً على ضرورة تقيُد المنشآت والالتزام بتطبيق الأحكام، تلافيًا للعقوبات النظامية التي ستطبق بحق المخالفين.

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