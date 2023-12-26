حركة العدل والمساواة السودانية تدين انتهاكات قوات الدعم السريع المستمرة ضد المدنيين في ولاية الجزيرة





استمرارا لنهجها في استهداف المدنيين العزل و سلب ممتلكاتهم ، فقد أظهرت تقارير موثقة وافادات شهود عيان عن تعرض المدنيين لانتهاكات فظيعة ونهب وسلب خلال احتياج مليشيات الدعم السريع لولاية الجزيرة في حاضرتها مدينة ود مدني وقري الولاية الاخرى، حيث شهدت قرى ومدن الولاية لعمليات نهب وسلب البيوت والعربات وما زالت تلك الفظائع مستمرة.

تدين حركة العدل والمساواة السودانية الانتهاكات التي ترتكبها مليشيات الدعم السريع ضد المدنيين العزل والتي أصبحت سمة مميزة لهذه القوات و المليشيات المتحالفة معها في كل المدن والمناطق التي سيطرت عليها وهو سلوك يتنافى مع الادعاءات والشعارات التي ترفعها قيادة تلك القوات والتستر حول شعار ديمقراطية البندقية التي ثبت جليا انها ديمقراطية تستهدف المدنيين العزل قبل أي هدف آخر.

تجدد الحركة موقفها الرافض لاستهداف المدنيين العزل و تؤكد ان معركة الدفاع عن المدنيين و أموالهم و َاعراضهم مسؤولية أخلاقية ووطنية على جميع الشرفاء من أبناء الوطن، بعد أن تأكد جليا ان استهداف المدنيين والبني التحتية هو هدف ومنهج هذه المليشيات .

كما تدين الحركة الانتهاكات التي استهدفت عدد من المدنيين على الهوية المناطقية حسب فيديوهات نشرتها وسائط التواصل الاجتماعي في مدينة ود مدني، واذا صحت تلك التقارير فهذا مؤشر خطير على وحدة تراب البلد و نسيجه الاجتماعي وندعو القوات المسلحة و الاجهزة الأمنية الأخرى لاجراء تحقيق جدي فوري حول تلك الانتهاكات و محاسبة المسؤولين عنها.

حركة العدل والمساواة السودانية Justice & Equality Movement Sudan (JEM) حسن ابرهيم فضل