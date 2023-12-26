شاهد.. ياسمين صبري تخطف الأضواء بجمالها في أحدث ظهور





ظهرت ياسمين صبري، مرتدية فستان باللون الأحمر، بتصميم أنيق وجذاب ليكشف جمالها، حيث نشرت الفنانة ياسمين صبري صورا جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة أنيقة ولافتة تكشف جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت، في المكياج على الالوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار أحمر للشفاه باللون الأحمر الناعم الذي يبرز جمال انوثتها.

وعن أحدث أعمال ياسمين صبري، شاركت في فيلم البعبع، الذي تم عرضه في موسم عيد الأضحى لعام 2023، وحقق الكثير من المشاهدات، وتدور أحداثه في يوم واحد حول سلطان، وهو مجرم مخضرم تم الإفراج عنه من السجن، ليقومبعدها بعملية تسليم آثار لصالح أحد التجار، لكنه يغدر بهم ويستولي على الآثار والأموال ويبلغ عنهم الشرطة، ويستعد للسفر خارج مصر، إلا أنه يفاجأ بظهور ابنيه الاثنين في منزله القديم واللذان لم يكن يعلم عنهما شيئا منذ ولادتهما،فيضطر إلى الهروب بهما وسط هجوم إحدى العصابات عليه.

صدى البلد