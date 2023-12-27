بايدن يبحث مع أمير قطر قضية الرهائن وتعزيز مساعدات غزة





أجرى الرئيس الأميركي، جو بايدن، محادثات هاتفية مع أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، حيث ناقشا الجهود العاجلة لضمان إطلاق سراح جميع الرهائن المتبقين الذين تحتجزهم حماس، بما في ذلك المواطنين الأميركيين.

وقال بيان للبيت الأبيض إن بايدن ناقش مع أمير قطر يوم الثلاثاء الجهود الجارية لتسهيل التدفق المتزايد والمستدام للمساعدات الإنسانية المنقذة للحياة إلى غزة.

وقالت وكالة الأنباء القطرية إن بايدن وأمير قطر تطرقا إلى جهود الوساطة المشتركة الحالية لتهدئة الأوضاع في القطاع المحاصر والتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار.

ولعبت قطر ومصر دور الوسيط بين إسرائيل وحماس في الهدنة التي تم التوصل إليها في أواخر نوفمبر، وأطلقت حماس خلالها سراح 110 من النساء والأطفال والأجانب مقابل إطلاق سراح 240 من النساء وصغار السن الفلسطينيين من السجون الإسرائيلية.

ويأتي ذلك الاتصال بالتزامن مع تأكيدات إسرائيلية على استمرار الحرب في غزة، حيث قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هرتسي هاليفي، الثلاثاء، إن الحرب التي تشنها إسرائيل على حركة حماس في غزة ستستمر على الأرجح لعدة أشهر.

وأضاف هاليفي للصحفيين على الحدود مع غزة، في بيان بثه التلفزيون، “ستستمر الحرب شهورا كثيرة وسنستخدم أساليب مختلفة للحفاظ على إنجازاتنا لفترة طويلة”.

وأضاف “لا حلول سحرية ولا طرق مختصرة لتفكيك منظمة إرهابية، بل قتال حازم ومتواصل… سننال من قيادة حماس أيضا، سواء استغرق هذا أسبوعا أو شهورا”.

وعبرت الأمم المتحدة وعدد من الدول الغربية عن قلقها إزاء تصاعد الهجمات الإسرائيلية التي أدت إلى مقتل أكثر من 100 فلسطيني في جزء واحد من القطاع منذ عشية عيد الميلاد.

وشهدت فترة عيد الميلاد تصاعدا في الحرب، وخصوصا في وسط القطاع حيث طلبت القوات الإسرائيلية من المدنيين مغادرة المنطقة رغم أن الكثيرين يقولون إنه لم يعد يوجد مكان آمن يذهبون إليه.

وقال المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، سيف ماغانغو، “نشعر بقلق بالغ إزاء استمرار قصف القوات الإسرائيلية لمنطقة وسط غزة، والذي أودى بحياة أكثر من 100 فلسطيني منذ عشية عيد الميلاد”.

وأعلنت الأمم المتحدة اليوم تعيين منسقة للإشراف على شحنات الإغاثة الإنسانية إلى غزة في إطار قرار اتخذه مجلس الأمن الدولي يوم الجمعة لزيادة المساعدات الإنسانية.

وقالت الأمم المتحدة في بيان إن الهولندية، سيجريد كاج، ستكون منسقة الشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة وستبدأ عملها في الثامن من يناير كانون الثاني.

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