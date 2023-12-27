في دبي.. بصمة الوجه للدفع بدلاً من بطاقة البنك





أطلقت دبي الرقمية خدمة جديدة ومبتكرة للمرة الأولى في دبي، بإتاحة تجربة تسوق تتيح دفع الفاتورة ببصمة الوجه.

وجاء إطلاق الخدمة، في فروع مختارة من كارفور الإمارات، ليستطيع المتسوق تسديد فاتورة الشراء من خلال بصمة الوجه باستخدام تطبيق كارفور.

وتعد الخدمة وعمليات الدفع آمنة وسريعة ومريحة، وتتيح لعملاء فروع كارفور، الدفع لقاء مشترياتهم من الأغذية والمستلزمات اليومية وغير ذلك من السلع باستخدام حل Face Pay. ويمكن للمستهلكين التسجيل في هذه الخدمة من خلال تطبيق كارفور أو الموقع الإلكتروني ومن ثم دفع ثمن المشتريات عبر النظر إلى أي من منصات الدفع، عوضاً عن مسح هواتفهم أو بطاقاتهم المصرفية.

ويعتمد هذا الحل على تقنية التعرف إلى الوجه التي طورتها PopID وتتوفر من خلال شبكة المدفوعات التابعة لـ «نتورك إنترناشيونال» لتبنيها على نطاق واسع في جميع أنحاء دولة الإمارات.

صحيفة البيان