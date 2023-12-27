وزارة الخارجية تؤكد تأجيل لقاء البرهان وحميدتي بعد أن كان مخططاً له الخميس

تفيد وزارة خارجية جمهورية السودان بأنها تلقت مذكرة من وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية جيبوتي، رئيس دورة إيغاد، بتاريخ اليوم ۲۷ ديسمبر تفيد بعدم تمكن قائد قوات الدعم السريع المتمردة من الوصول إلى جيبوتي لعقد اللقاء الذي كان مقرراً يوم غد الخميس الموافق ۲۸ ديسمبر ۲۰۲۳ بالعاصمة الجيبوتية مع الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان عبد الرحمن رئيس مجلس السيادة الانتقالي، وذلك لأسباب فنية على حد قولها، وسيتم التنسيق مجدداً لعقد اللقاء خلال يناير القادم ٢٠٢٤.

جدير بالذكر أن فخامة السيد الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، حرصاً منه بصفته رئيساً لمجلس السيادة الانتقالي، وقائداً للقوات المسلحة، علي إنهاء معاناة السودانيين التي خلفها تمرد المليشيا، قد أبدى موافقته رسمياً لرئاسة إيغاد على عقد اللقاء، وكان مستعداً للمغادرة إلى جيبوتي مساء اليوم الأربعاء حتى تم الإعلان عن تأجيل اللقاء ظهر اليوم. وتتأسف حكومة السودان لمماطلة قيادة المليشيا المتمردة في تحكيم صوت العقل، وعدم رغبتها في إيقاف تدمير السودان وشعبه، ويتضح ذلك من عدم استجابتهم لحضور اجتماع الغد.

نصر الله السودان وشعبه.

صدريوم الأربعاء الموافق ۲۷ ديسمبر ۲۰۲۳ م

وزارة الخارجية السودانية