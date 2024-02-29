بسبب حسام حبيب وبناتها.. شيرين عبد الوهاب ترفع قضية على صحفي وتحذر الجميع





حررت الفنانة شيرين عبد الوهاب، محضراً ضد آحد الصحفيين بتهمة نشر أخبار مغلوطة عن حياتها الشخصية.

وقالت شيرين عبد الوهاب، في بيان صحفي، أنها كلفت المستشار القانوني ياسر قنطوش المحامي بالنقض باتخاذ الأجراءات القانونية ضد أحد الصحفيين بعد نشر أخبار مغلوطة عن حياتها الشخصية، والزج باسم بناتها في تلك الاخبار بغرض تحقيق شهرة وإثارة الجدل حولها هي أسرتها.

وأكدت شيرين عبد الوهاب، في البيان على تحرير ها محضر ضد الصحفي، وذلك بالإدارة العامة المباحث تكنولوجيا المعلومات.

ووجهت شيرين عبد الوهاب، رسالة تحزيرية للصحفيين والعاملين في المجال الإعلامي تتطالبهم فيها باحترام حرمة الحياة الخاصة لها وعدم الزج باسمها أو أي اسم من أفراد أسرتها في أي أخبار تتعلق بحياتها الشخصية.

واختتمت البيان بتوجيه الشكر والتقدير لكافة الصحفيين والعاملين بالمجال الإعلامي.

وكانت أغنية الدهب آخر أعمال الفنانة شيرين عبد الوهاب، وهي منمن كلمات تامر حسين، وألحان مدين، وتوزيع توما.

وتشهد أغنية الدهب على عودة شيرين بعد غياب استمر لمدة 3 سنوات.

وجاءت كلمات أغنية الذهب كالآتي:

“قالوا الدهب اللي بيلمع

عمره ما بيصدي

ياما نصحنا ما قولنالك

قولنالك هدي

لفيت الدنيا أهو وجيتلي

وهتبوس على يدي

مش كان من الأول

إحنا استغنينا

عيني على اللي بيتجرأ

لما بيطرق

اتهور مسمعش اتهور

معرفش يفرق

النية اللي متبقاش سالكة

دايماً بتغرق

مش كان من الأول

إحنا استغنينا

ما إحنا قولنا

اكبرولنا قولنا

عيب عليكوا قولنا

حاسبوا من زعلنا

مالك واقف متكدر

الله لا يقدر

هو كلامنا ده بيخضر

قدر تتقدر

كنت الحيلة المتصدر

للناس متصدر

مش كان من الأول

إحنا استغنينا

ما إحنا قولنا

اكبرولنا قولنا

عيب عليكوا قولنا

حاسبوا من زعلنا”.

صحيفة الأسبوع