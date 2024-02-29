بيان من تنسيقية أبناء بني هلبا بالسودان





بسم الله الرحمن الرحيم

تنسيقية أبناء بني هلبا بالسودان

بيان دعم ومساندة للشيخ موسى هلال عبدالله زعيم قبيلة المحاميد بالسودان ورئيس مجلس الصحوة الثورى علي مواقفه الوطنية المشرفة في الوقوف إلى جانب الدولة وقواتها المسلحة.

نعرب عن “إمتناننا وشكرنا الكبير للشيخ موسى هلال الذي أعلن من خلال مخاطبته لجمع غفير من قواته بمنطقة مستريحة في الاسبوع الماضي وقوفه بجانب القوات المسلحة السودانية وإدانته لإنتهاكات وجرائم المليشيا تجاه الشعب السوداني التي تقتضي المحاسبة والمسائلة وهذه المواقف تتطابق مع إرث وتاريخ أسلافه في الحق والعدل والدفاع عن الوطن ، وكذالك مساعيه الحثيثة للم الشمل السوداني.

وترى التنسيقية أن الشيخ موسى وجميع زعماء الإدارة الإهلية الذين لم يتورطوا مع المليشيا في حربها ضد الوطن هم الأنسب في معالجة رواسب الشرخ الإجتماعي والصراعات القبيلة التي تسببت فيها مليشيا الدعم السريع لمقبوليتهم وما تتوفر لديهم من حنكة وحكمة في توطيد معاني التعايش والإخاء ومبادئ الوحدة الوطنية.

وتؤكد التنسيقية دعمها الكامل لمواقف الشيخ موسى هلال الداعمة لوحدة السودان وتماسك مجتمعه والمساندة لقوات الشعب المسلحة والداعية إلى صد محاولات التأمر على تفكيك الوطن.

وتدعوا التنسيقية الشيخ موسى هلال وكل الشرفاء من رجال الإدارة الإهلية في دارفور إلى دعم جهود المقاومة الشعبية السودانية التي إنتظمت البلاد لإسناد القوات المسلحة في معركة الكرامة.

إعلام التنسيقية

28/2/2024م