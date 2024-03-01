المستريحة .. ليلى علوي وبيومي فؤاد يحتفلان ببدء تصوير فيلمها الجديد





احتفلت الفنانة ليلى علوي والفنان بيومي فؤاد ببدء تصوير فيلم المستريحة، المقرر عرضه خلال عام 2024، والعمل من تأليف أحمد سعد والي، وإخراج عمرو صلاح.

ونشرت الفنانة ليلى علوي، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، صور من كواليس احتفالها والفنان بيومي فؤاد وصناع فيلم المستريحة، وعلقت عليها: توكلنا على الله.

سبق وقال المؤلف أحمد سعد والي للقاهرة 24، إن الفنان ليلى علوي تعاقدت على فيلم من تأليفه يحمل اسم المستريحة، وعن أبطال العمل، عقب: بيومي فؤاد، عمرو عبد الجليل، نور قدري، عمرو وهبة، مصطفى غريب، محمود الليثي، بجانب مجموعة من ضيوف الشرف، والعمل من تأليف: أحمد سعد والي، أحمد أنور، محمد عبد القوي، أسامة حسام الدين، وإخراج: عمرو صلاح.

القاهرة 24