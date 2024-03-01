حورية فرغلي: ماليش معارف.. وهعمل مسرحية للأطفال عشان معنديش شغل زي الأول





كشفت الفنانة حورية فرغلي، تحضيراتها لتقديم مسرحية للأطفال، معربة عن اشتياقها الكبير للعودة للساحة الفنية من جديد، حيث كان آخر أعمالها هو مسلسل أيام، الذي عُرض عام 2021.

وقالت حورية فرغلي، في تصريحاتها مع الإعلامية إنجي علي، خلال برنامجها أسرار النجوم، المذاع عبر محطة نجوم FM: علشان معنديش شغل كتير زي الأول، قررت أعمل مسرحية للأطفال وهعمل شخصية ريبونزل.

وتابعت حورية فرغلي: وحشني الشغل أنا بعشق التمثيل لأني أعيش داخله كذا حياة، وكل حاجة كان نفسي أعملها تظهر في الشخصيات اللي بقدمها، مشكلتي إنه معنديش معارف في الوسط الفني.

وأضافت حورية فرغلي: الوسط الفني تغير كتير من وقت بدايتي في 2010، ولما غبت لفترة طويلة ورجعت لاقيت حاجات كتير مكنتش متعودة عليها، ووجوه حتى الفنانين اللي كنت بتعامل معاهم اتغيروا.

أما عن علاقتها بالفنانة غادة عبد الرازق، التي تعاونت معها في فيلم كلمني شكرًا، فعلقت حورية فرغلي: أتذكر دائمًا بالخير الفنانة غادة عبدالرازق، اشتغلنا سوا في عمل سابق وهي دائمًا كانت تقول إنني خليفتها في عالم التمثيل، وأنا بتعامل بحب دائمًا في كل أعمالي وهذا يظهر في كل المسلسلات التي ظهرت بها ولذلك كلها ناجح.

وسبق وأن كشفت الفنانة حورية فرغلي، سبب غيابها عن الوسط الفني خلال الفترة الماضية، حيث قالت في تصريحاتها لـ القاهرة 24: أنا مش غايبة بمزاجي وكنت بعمل عمليات واللي غبتهم 3 سنين بس، ومكنتش بتدلع والحمد لله تعالجت وكفاية إني عالجت نفسي من جوه بعد اللي شوفته، ولوحد عاوز إني أشتغل معاه في عمل هما عارفين بيتي، لكن لو مش عاوزين خلاص براحتهم.

القاهرة 24