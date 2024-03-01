



قرابة الثلاثة أسابيع منذ تسجيل حميدتي الأخير والذي أعلن فيه المزيد من التصعيد العسكري (طق نضيف). ولكن الذي حدث هو أن طاحونة الجيش استمرت في سحق مليشياته في أم درمان وبحري وغيرها وبوتيرة أكبر وأسرع هذه المرة، وكأن شيئا لم يكن.

الشيء الوحيد الذي فعلته المليشيا هو زيادة وتيرة الجرائم والمجازر في قرى الجزيرة.

بالتوازي مع طاحونة الجيش العسكرية في الخرطوم هناك طاحونة سياسية بدأت في العمل في دارفور لسحق عيال دقلو سياسيا في مناطق نفوذهم وسط عرب دارفور. هذه الطاحونة إسمها “موسى هلال”. ويبدو أنه قد بدأ في استقبال القبائل وتكوين قوة سياسية-عسكرية ستجهز على سلطة عيال دقلو الطارئة والهشة أصلا.

حميدتي ومعه كل أسرة دقلو سيصبحون بلا أي قيمة عسكرية ولا سياسية وسيتم طحنهم بين الجيش وموسى هلال وحركات دارفور. فمن هو ذلك الغبي الذي سيواصل الرهان على أسرة دقلو التي تلاحقها الجرائم والثارات والعار والعقوبات وفقدت كل عناصر قوتها الاقتصادية والسياسية قبل العسكرية؟ حميدتي أصبح كرت محروق.

ولذلك فإن وصوله إلى طرابلس بدلا من بنغازي قد يكون في إطار البحث عن استسلام لائق. فلو كان ذهب إلى زيارة حفتر ربما يدل ذلك على رغبة في مواصلة القتال، ولكن لماذا طرابلس حيث الدعم التركي (لا الأماراتي) وحيث يوجد الأخوان المسلمون!

بالتأكيد لم يذهب لكي يجلب أسلحة للمواصلة في القتال، رغم أن قواته تئن بين أحجار الطاحونة التي لا ترحم ولا تترك منفذا للفرار.

حليم عباس

