نجوم يهنئون الزعيم عادل إمام بعد إطلاق اسمه رسميًا على كوبري بصلاح سالم ..ماذا قالوا؟





نشرت الجريدة الرسمية، قرار اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، الخاص بإطلاق عدد من الأسماء على الكباري والمحاور بالقاهرة، ومنهم إطلاق مسمى كوبرى الفنان عادل إمام على كوبري تقاطع صلاح سالم مع طريق السكة البيضاء جنوب دار المركبات حي الوايلى.

ويعد عادل إمام، ثاني رمز فني، يطلق اسمه على أحد كباري القاهرة، إذ تم إطلاق اسم الفنان سمير غانم على الكوبري الجديد على محور محمد نجيب بمنطقة شرق القاهرة والمتقاطع أعلى الطريق الدائري، وذلك بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ويرصد «المصري اليوم» عدد من أراء نجوم الفن في إطلاق اسم الزعيم عادل إمام على أحد كباري القاهرة، والذي كان قد تم الكشف عنه لأول مرة في ديسمبر الماضي، قبل إطلاقه رسميا اليوم ونشره في الجريدة الرسمية.

هاني رمزي عن تكريم الزعيم: تكريم لكل فنان

علق الفنان هاني رمزي، عبر حسابه على إنستجرام: «تكريم الدولة للفنان الكبير عادل إمام هو تكريم لكل فنان مصري وتقديرا لدور القوى الناعمة ورسالة الفن السامية».

خالد سرحان :«اسمك لوحده علم يا أستاذ»

وقال الفنان خالد سرحان :«اسمك لوحده علم يا أستاذ»، وكان عادل إمام وخالد سرحان تعاونا سويًا في أكثر من عمل بداية من ظهوره في فيلم «رسالة إلى الوالي» إلى المشاركة معه في بطولة فيلم «التجربة الدنماركية».

هالة صدقي: أقل شئ يُقدم لعادل إمام

أكدت الفنانة هالة صدقى أن هذا أقل شئ يقدم لعادل إمام، «هو يستاهل أكتر من كده بكتير».

يسرا: عادل إمام يستاهل تمثال

وعلقت الفنان يسرا على إطلاق محافظة القاهرة لاسم الزعيم عادل إمام على كوبري في شارع صلاح سالم :«عادل إمام يستاهل تمثال في أحسن ميدان من ميادين مصر».

الهام شاهين: اسم الزعيم عادل إمام يبقى على كوبري لتخليد اسمه

أشادت الفنانة إلهام شاهين بإطلاق اسم الفنان عادل إمام على أحد الكباري، قائلة: «أنا مبسوطة جدا إن اسم الزعيم عادل إمام يبقى على كوبري لتخليد اسمه طول الحياة».

بشرى عن تكريم اسم الزعيم: خطوة جاءت في وقتها

وعلقت الفنانة بشرى: «خطوة جاءت في وقتها، وبها تقدير كبير لدور الفن وتأثيره في الناس والجماهير، وتذكرة بإسهامات الرواد ومكانتهم، وده أمر مهم جدًا بيرسل رسالة مهمة لأعداء النور والثقافة والفنون اللى بيغفلوا تأثير الفن ودور الفن».

وأكدت بشرى أنها تبارك للزعيم عادل إمام، لأنها خطوة مستحقة، وإذا لم تكن للزعيم فلمن تكون؟، لافتة أن بعد هذه الخطوة تتمنى عودة عيد الفن مرة تانية بعد الانتهاء من الأولويات اللي يحتاجها الوطن«.

عصام إمام يعبر عن سعادته

أعرب المنتج عصام إمام، شقيق الفنان عادل إمام، عن سعادته الكبيرة بإطلاق اسم شقيقه على أحد الكباري بالقاهرة، قائلًا: «شرف كبير بالنسبة له، وتقدير الدولة أمر إيجابي، وبالتأكيد سيسعد الزعيم».

أشرف زكي: الزعيم قيمة فنية عظيمة

أعرب الفنان أشرف زكي «نقيب المهن التمثيلية»، عن سعادته بإطلاق اسم الفنان الكبير عادل إمام، على أحد كباري القاهرة، قائلَا: «وسط حالات الحزن التي فرضت نفسها على الأسرة الفنية مؤخرا، يأتي إعلان محافظة القاهرة عن إطلاق إسم الزعيم، على أحد الكباري، ليخفف عنا بعض من هذا الحزن».

وتابع: «الزعيم قيمة فنية عظيمة، وباسم جموع الفنانين أتوجه بالتحية والتقدير لمشواره الثري، ولهذا القرار».

المصري اليوم