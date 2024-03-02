شاهد أهالي شبرا مصر يحاصرون محمد رمضان.. ويقبل سيدة عجوز





شارك النجم محمد رمضان متابعيه وجمهوره عبر السوشيال ميديا، مقطع فيديو خلال تواجده بمنطقة شبرا مصر ومحاصرة أهالي المنطقة له لالتقاط صور تذكارية معه.

ونشر رمضان، الفيديو، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: “إمبارح في شبرا مصر .. أحلى ساعة وسط أجدع ناس”.

وظهر “رمضان” بالفيديو وهو يقبل سيدة عجوز، حرصت على مصافحته وتقبيله أمام أهالي المنطقة.

على جانب آخر، كان المهندس ورجل الأعمال نجيب ساويرس، كشف عن أغنية جديدة لمحمد رمضان تحمل اسم “أحلى ساعة”.

ونشر ساويرس، صورتين تجمعه مع رمضان والعسيلي، عبر حسابه على “X”، وعلق: “أحلى ساعة مع الحبايب.. في إنتظار لأغنية محمد رمضان الجديدة أحلى ساعة، دويتو مع …”.

كما أعاد محمد رمضان، نشر تدوينة رجل الأعمال نجيب ساويرس، عبر”ستوري” حسابه على “إنستجرام”، وعلق: “انتظروا”.

يذكر أن، محمد رمضان أعلن غيابه عن موسم دراما رمضان 2024 بعد تأجيل الجزء الثاني من مسلسل “جعفر العمدة”.

مصراوي