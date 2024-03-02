عصام يطلب طلاق زوجته: “بتخوني في جنينة الحيوانات”!





رفع”عصام. ع”، 36 سنة، صاحب كافيه، دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بإمبابة، يطالب فيها بطلاق زوجته للضرر، مبرراً طلبه” اخر رسالة ليها على الفون كشفت خيانتها ليا بحديقة الحيوانات”.

يقول الزوج فى دعواه التى حملت رقم 2760 لسنة 2022، بأنه تعرف على زوجته”هالة. 30 سنة، ربة منزل، من نفس مكان سكنه، يبعد عن بيتها دقائق لكن الصدفة جعلتهما يتبادلا النظرات وتتولد بينهما علاقة عاطفية، وبعد التقدم الى خطبتها والموافقة تم الاتفاق على الزواج الذي دام سنتين.

يضيف الزوج: “لم أجد فيها عيوب بل تفعل ما أريد وتقوم بتنفيذ كلماتى بالحرف، و من طاعتها وحسن سلوكها جعلت عائلتي يضعوا في مرتبة ابنتهم فهي تلبي جميع طلباتهم وتستمع للصغير قبل الكبير وكل أسبوع تقوم بتجميع العيلة لتجديد فكرة الود والمحبة بيننا.

يكمل” عصام”: ” لم أجد أفضل منها سواء في احترامها أو شخصيتها ، تظاهرت بحبي سنتين، لكنها كانت تُخفي أنها على علاقة بشاب من قبل الزواج، وتم الاتفاق بينهما على الزواج بعد الهروب من منزل الزوجية؛ واكتشفت أن عائلتها وافقت على زواجنا سريعا، لأنها الشاب التي كانت ترتبط بها كان سيئ السمعة والأخلاق ومسجل جنايات وتم حبسه 8 سنوات قبل ذلك.

يختتم الزوج قصته وهو يبكى قائلاً: دخلت المنزل و لم أجد زوجتى، وانتظرتها وبعد مرور ساعة، هاتفتها لكنى وجدت هاتفها بالمطبخ” نسيت هاتفها من الاستعجال”، وبعد التفتيش فى الرسائل وجدتها تحادث شاب ويريد مقابلتها بحديقة الحيوانات على الساعة 03:00 عصراً، ونزلت زوجتى لمقابلة ذلك الشاب.

“بعد دخولى الجنينة وجدتها مع الشاب قمت بتصويرها وضربها والتشاجر مع ذلك الشاب”؛ لذلك لجأت الى محكمة الأسرة بإمبابة، لرفع دعوى طلاق للضرر منها، بعد تصويرها وإثبات خيانتها، لتقديمها أمام القضاء، ومازالت الدعوى منظورة أمام المحكمة لم يتم الفصل فيها حتى الآن.

مصراوي