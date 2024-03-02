لجنة الموالح: مصر رقم واحد فى العالم لإنتاج البرتقال وتصديره





قال المهندس محمد خليل، رئيس لجنة الموالح بالمجلس التصديري للحاصلات الزراعية، إن مصر رقم واحد في العالم لإنتاج البرتقال وتصديره، موضحا أن أنواع الماندرين تشهد أصنافا جديدة بدون بذر وعلى مستوى عالٍ من الجودة.

وأضاف محمد خليل خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “كل يوم”، الذي يقدمه الإعلامى خالد أبو بكر، على قناة on، أن البرتقال المصري يغزو إسبانيا وحققنا 2 مليون طن من صادرات الموالح منها حوالي 80% من البرتقال وصدرنا 100% عن الموسم السابق.

ولفت محمد خليل إلى أن السياسة الزراعية كانت السبب فى تصدر الدولة للتصدير على العالم، فضلا عن الأراضى الزراعية التى تزرع بها البرتقال، وقيام الحجر المصري بفتح أسواق جديدة، كما صدرنا للسوق اليابانية وفتحنا أسواقا جديدة في الفلبين، فضلا عن أن منطقة شرق آسيا أصبحت تنجذب للبرتقال المصري لجودته، و70% من الاستهلاك الآسيوي للبرتقال المصري.

صحيفة الدستور