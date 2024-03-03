كيم كاردشيان تطالب طليقها بإجبار زوجته على الاحتشام أثناء مقابلة أبنائهما





ظهرت نورث ويست ابنة كيم كاردشيان وكاني ويست تتجول برفقة زوجة والدها بيانكا سينسوري، في باريس، فرنسا، وظهرت بيانكا، 29 عامًا، محتشمة -على غير العادة- أثناء العشاء مع ابنة كانى الكبرى، وشوهدت بيانكا وابنة زوجها نورث يستمتعان بوقت معًا أثناء توجههما إلى مطعم بوبايز للوجبات السريعة ثم توقفا مرة ثانية في مطعم آخر للوجبات السريعة.

ارتدت نورث سترة مزخرفة من Vultures Volume دعمًا لألبوم والدها الجديد، بينما بدت بيانكا لا يمكن التعرف عليها وهي ترتدي سترة سوداء كبيرة الحجم فوق فستان وجوارب طويلة.

يمكن أن يكون مظهر زوجة كاني الأكثر رزانة بسبب كيم – حيث ورد أن مؤسس SKIMS حذرت كاني ليطلب من زوجته الجديدة “التستر” أثناء تواجدها مع أطفالهما الأربعة.

وتعرضت نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان لرد فعل عنيف بعد إدراج حقيبة unique Hermèsعلى موقع إعادة البيع الخاص بعائلتها،Kardashian Kloset.، وتطالب مؤسسة SKIMS، التي لديها عدد من حقائب Hermès الفريدة في مجموعتها بمبلغ 70 ألف دولار مقابل حقيبة التمساح النادرة ذات اللون الرمادي غير اللامع، والتي تم إدراجها على أنها “في حالة جيدة”.

ومع ذلك، يضيف وصف آخر لحقيبة اليد أن هناك “بعض تغير اللون على المقابض والزوايا السفلية، وخدوش طفيفة على المعدن”.

ويحدد الوصف أيضًا أن الحقيبة لا تأتي مع شهادة CITESوهي وثيقة مطلوبة عندما تخطط للسفر بحقيبة وسرعان ما اعترض المعجبون على محاولة الملياردير إعادة بيع حقيبة مستعملة، حيث كتب أحد الأشخاص على موقع Reddit: “هل هذا على محمل الجد”

وأضاف شخص آخر: “هذا محرج للغاية ما هذه الجرأة في إدراج هذا السعر مع كل تغير اللون في المقابض والتآكل في الزوايا السفلية “.

واستمرت التعليقات، حيث كتب مستخدم آخر: “70 ألفًا مقابل حقيبة قذرة!”

وفي تعليق اخر ” إذا كان لديك 70 ألفًا لتنفقها على حقيبة، فلماذا تريد حقائب كارداشيان المستعملة؟

صحيفة اليوم السابع