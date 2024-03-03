فستانها الجرئ .. ناقد يهاجم نسرين طافش بسبب إطلالتها – صورة





تداول مستخدموا مواقع التواصل الأجتماعي صورا جديدة للفنانة نسرين طافش، وذلك خلال حضورها إحدى المناسبات الأيام الماضية.

لافتت نسرين طافش الأنظار في الصور بإطلالة جريئة، حيث ارتدت فستان قصير للغاية باللون الأسود وذا أكمام مكشوفة و نسقت معه بالطو باللون الأحمر.

أنتعلت نسرين طافش حذاء أنيق ذا كعب عالي باللون الأسود مع حقيبة يد صغيرة الحجم بنفس اللون، وتزينت ببعض المجوهرات البسيطة.

عق شاهين، ناقد الموضة اللبناني، على إطلالة نسرين طافش الجديدة قائلا:”نسرين طافش في افتتاح احدى المطاعم، شنو في نسرين طفشت من الملابس.”

تابع:”ليش هلقد محتشم ؟ ياريت الستايل حلو ، ذنب على الفاضي.”

صدى البلد