خبير اقتصادي روسي يبين أهمية إطلاق بوتين لمشروع “اقتصاد البيانات”





تحدث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال الرسالة السنوية أمام الجمعية الفيدرالية عن البيانات والمؤشرات الاقتصادية، حيث أشار الرئيس بوتين إلى مكامن القوة الاقتصادية لمجموعة “بريكس”، وأن الناتج الإجمالي لدول المجموعة سيتجاوز اقتصادات مجموعة السبع.

وأكد الرئيس بوتين أن الاقتصاد الروسي سيصبح الرابع في العالم خلال السنوات الست المقبلة.

حول هذا الموضوع، قال البروفيسور المساعد في معهد العلاقات الدولية في موسكو (MGIMO). د. إيغور متفييف:

“هذا مشروع وطني مهم جدا في مجال التطوير والتنمية المستدامة لروسيا بالرغم من العقوبات الغربية، ويعتبر واسع النطاق ويطور العقل والذكاء الاصطناعي واقتصاد البيانات والاقتصاد الروسي بالمجمل كما يسهم بتنفيذ مشاريع التكنولوجيات المعاصرة ليصبح الاقتصاد الروسي أقوى منافسة للاقتصادات الأخرى خاصة الغربية”.

من جانبه، قال ممثل نائب رئيس المجلس الاقتصادي في الجزائر لمين قاضي في تصريح لـ”سبوتنيك”، أن منتدى الدول المصدرة للغاز في الجزائر، يناقش تحديات معروفة مرتبطة بالتمديد الطاقوي للاقتصادات الدولية، التي محركها الأساسي هو الطاقة.

وكالة سبوتنيك