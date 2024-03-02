وزير الثروة الحيوانية بسنار تبحث اليات تفعيل صادر المحجر بالدندر





بحثت وزير الثروة الحيوانية والسمكية بولاية سنار المكلف د. مواهب علي الامين خلال لقائها برئاسة محلية الدندر المدير التنفيذي للمحلية الأستاذ الضو أحمد يعقوب بحضور لجنة أمن المحلية ومدير تجارة الحدود بولاية سنار ومدير محجر صادر الثروة الحيوانية بالدندر ومدير إدارة الثروة الحيوانية بالدندرو

بحثت خلال اللقاء الآلية الخاصة بتفعيل عمل صادر المحجر وكيفية تاهيله كما وقفت الدكتورة مواهب ميدانيا علي النواقص والمتطلبات بغرض إكمالها بعد رفعها للجهات المختصة.

واشارت وزير الثروة الحيوانية المكلف الي الدور الكبير الذي سيلعبه المحجر في دعم الاقتصاد الوطني وداعية الي ضرورة تضافر الجهود من أجل إدخال المحجر قيد التشغيل ..

من جانبه اكد المدير التنفيذي لمحلية الدندر أهمية تفعيل عمل المحجر مشيرا إلى انه يعد من المشاريع التنموية التي يعول عليها في دعم الاقتصاد مؤكدا جاهزية محليته ودعمها لكافة الخطط والبرامج التي من شأنها ان تسهم في تعزيز عمل صادر الثروة الحيوانية بالمحجر..

الي ذلك أمن المتحدثون في اللقاء علي ضرورة الاسراع في تكملة النواقص وتأهيل المحجر بالصورة المطلوبة مؤكدين وقوفهم ودعمهم التام لإنجاح عمل المحجر .

سونا