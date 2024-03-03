“خسرنا قامة فنية كبيرة”.. يسرا تنعى الموسيقار حلمي بكر





نعت الفنانة يسرا الموسيقار حلمي بكر، والذي رحل الجمعة بعد معاناة مع المرض.

وكتبت يسرا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”: “خسرنا قامة فنية كبيرة في الموسيقي العربية الموسيقار حلمى بكر في ذمة الله خالص العزاء لكل أسرته وللفن بأكمله”.

ونعت نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان مصطفى كامل الموسيقار الراحل في بيان رسمي: “البقاء لله وحده وإنا لله وإنا إليه راجعون، بمزيد من الحزن والأسى ينعى الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية وأعضاء مجلس الإدارة الموسيقار الكبير حلمي بكر”.

وتعاون الملحن الراحل حلمي بكر مع أبرز نجوم الأغنية في الوطن العربي خلال مسيرته الفنية منها “ع اللي جري، عرباوي، يا حبايب مصر، مابحبش حد إلا أنت، اديني قلبك”.

بوابة الأهرام