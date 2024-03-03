برنامج “رامز جلال 2024”.. تكهنات حول الضحايا وتردد البرنامج





يثير برنامج رامز جلال 2024 حماس محبيه وعشاقه في كل مكان، خصوصًا مع التكهنات المستمرة حول أسماء ضحايا البرنامج.

يُقدم الفنان رامز جلال هذا البرنامج الشهير بشكل سنوي، حيث يستضيف نجوم الرياضة والفن والشخصيات المعروفة في الوطن العربي.

يُصوّر البرنامج في دبي بالإمارات، في أماكن تتنوع بين الملاهي وبيت الرعب والأكوا بارك.

برنامج رامز جلال يعتبر واحدًا من أهم البرامج الترفيهية وأكثرها شهرة، حيث يُنتظر بشغف خاص في شهر رمضان المبارك.

يعود المصريون وجمهور العرب بأسرهم مع أسرهم لمتابعة البرنامج الذي يُقدمه رامز جلال بكل حماس، متسائلين عن ضيوف البرنامج والمفاجآت المحتملة.

تبحث الجماهير بفارغ الصبر عن تسريب أسماء ضحايا برنامج رامز جلال لرمضان 2024، حيث يظهرت القائمة بعض الشخصيات المثيرة للاهتمام، مثل لاعب الأهلي أحمد عبد القادر، والفنان عمرو يوسف، واللاعب إمام عاشور، والفنانة هنادي مهني، والمطرب محمود العسيلي، والفنانة حنان مطاوع، والمطرب أمير عيد بطل مسلسل “ريفو”، والفنانة هنا الزاهد.

تبقى تفاصيل ضحايا البرنامج سرًا حتى اللحظة الأخيرة، مما يزيد من شغف وفضول الجمهور.

يُعرض برنامج رامز قفل اللعبة 2024 على قناة ام بي سي مصر في شهر رمضان، حيث يُذاع عقب آذان المغرب على التردد 12015، مع معدل ترميز 27500، ومعامل تصحيح الخطأ 6/5.

بوابة الفجر