عمل عالمي مصري سعودي..أغنيات الزمن الجميل بتوقيع تركي آل شيخ مع مي فاروق وهاني فرحات





يقدم الموسيقار هاني فرحات تجربة فنية جديدة علة عالمنا العربي يعمل عليها خلال الفترة الماضية خلال حفل مي فاروق & djs الذي يقام بالرياض على مسرح أبو بكر سالم 7مارس،ويتضمن المشروع تقديم توزيع جديد للأغنيات القديمة بأسلوب عصري عالمي.

وهى التجربة التي تعتبر الأولى من نوعها وتتسم بالجرأة لأنها يجب أن تحافظ علي الشكل المعتاد للأغاني التي تعيش في وجدان الجمهور منذ عقود مع إدخال الالات الموسيقية الجديدة التي تسهم في جذب جمهور الشباب لمتابعتها.

صاحب الفكرة المستشار تركي آل الشيخ بالتعاون مع المايسترو هاني فرحات وتم تنفيذها خلال شهور رغبة منهما في جعل الشباب الذي أصبح يتابع الموسيقي الغربية يعرف تراثه الفني والأغنيات التي تحمل قيم ومعاني وقدمها كبار المطربين في عالمنا العربي،وهو ما تحمست له مي فاروق لأنها من الأصوات التي ارتبط اسمها منذ بداياتها الفنية بالحفاظ على التراث الفني العربي الأصيل وامتداد لجيل زم الفن الجميل وتحظى بشعبية كبيرة من كل الفئات العمرية،كما أن الفكرة اعجبت بها هيئة الترفيه وقررت دعمها حتى تخرج بالشكل العالمي،وقد تم فتح الحجز لتذاكر الحفل الخميس 29 فبراير.

بوابة الفجر